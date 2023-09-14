大陸國防部網消息，中國國防部新聞發言人譚克非大校14日下午主持記者會。有記者提問，據報導，民進黨當局將向美採購14套火山車載布雷系統。台灣有評論認為，台灣地雷島成定局。此外，有報導稱，台近期參加了美國民警衛隊主導的軍演。2024年台灣國防年預算案顯示，從美國購買的「陶」式、「標槍」飛彈明年將部分交付。對此，譚克非指出，中方堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美售台武器，敦促美方恪守不支持台獨的嚴肅承諾，停止任何形式的美台軍事聯繫，停止推高台海緊張局勢。

譚克非表示，民進黨當局為一己私利，不惜用台灣老百姓的血汗錢討好美國，製造兩岸對立對抗，其所作所為正在把台灣變成「地雷島」「彈藥庫」，嚴重損害台灣同胞安危福祉。台美勾連完全是在「害台」「毀台」。頑固「倚美謀獨」，只會把台灣推向兵凶戰危的險境。中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何形式的台獨分裂行徑和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據了解，美國國防部安全合作局去年底宣布軍售台灣總額45.4054億元台幣的火山車載布雷系統，已於6月21起生效，將在2029年底前完成交運。