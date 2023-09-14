大陸國防部網消息，中國國防部新聞發言人譚克非大校14日下午主持記者會。有記者提問，據報導，解放軍陸軍工程大學近期組織柬埔寨、寮國掃雷培訓班。對此，譚克非指出，中國人民解放軍陸軍工程大學6月至9月為柬埔寨、寮國各舉辦1期掃雷培訓班，同時開班、分班施訓，參訓學員共計40人。緊密結合柬方、寮方雷患實際，和戰爭遺留爆炸物特點，培訓掃雷人才，並融入雷場無人機勘察、機器人排爆、雷射排雷銷毀等新技術手段，有助於深化中國與東協防務安全合作。

譚克非表示，本次培訓緊密結合柬方、寮方雷患實際和戰爭遺留爆炸物特點，聚焦人道主義掃雷領域的指揮、作業和管理，嚴格按照國際地雷問題相關政策法規和標準，圍繞理論知識、專項技能訓練、實爆作業、雷場仿真訓練和綜合演練5個環節進行授課，並融入雷場無人機勘察、機器人排爆、雷射排雷銷毀等新技術手段。

譚克非稱，柬埔寨國務大臣兼掃雷行動與受害者援助機構第一副主席李突、寮國國防部辦公廳主任賽翟少將等柬、老官員，及在南京參加東協掃雷問題區域高級別會議的11個國家32名會議代表，9月8日出席了畢業綜合演練等相關活動。

各國代表對中方的培訓工作給予高度評價，認為此次培訓是中國軍隊踐行全球安全倡議、服務構建人類命運共同體的務實舉措，進一步深化了中國-東協防務安全領域務實合作和傳統友誼，有利於維護地區和平穩定。