曾力挺超思的台農蛋品董事長涂萬財12日聲明致歉，坦承巴西進口蛋「誤標效期」，13日卻喊冤，稱認錯影片是農業部要他講的，強調是農業部要他把事情擔下來。高市衛生局則稱台農規避調查、重罰30萬元，然後說標示不實案可能從重處罰最高400萬元。媒體人陳鳳馨指出，這件事翻車的關鍵是，涂萬財也許認為，罰4萬元都覺得很委屈，有報紙甚至報導要罰400萬。

陳鳳馨今(14日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，這件事為什麼會翻車，照涂萬財的講法，他什麼都配合農業部，要去接收這筆超思蛋，也是農業部拜託他的，所以他只好這麼做了， 日期錯了，也是被拜託的。她猜想，涂萬財認為，有一批蛋是9月5日完成洗選，一個月的時間，所以是10月5日，他都照規矩來。後來要他認了，把這件事壓下來。涂萬財也覺得農業部講得對，不然這樣鬧下去也不是辦法，所以就跳出來跟大家講，對不起，他「誤標」。

陳鳳馨點出，昨天的關鍵是，其實影片講得很清楚，記者要去採訪涂萬財，沒想到會有那一幕，高雄衛生局正在跟涂萬財通電話，涂就在那邊罵，他都配合他們，怎麼還要罰他。涂萬財也許認為，罰4萬元都覺得很委屈，有報紙甚至報導要罰400萬，怎麼可能會這樣？高雄衛生局還盤問他9個小時，涂萬財會覺得把他當成什麼？