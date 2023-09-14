針對陸方所提「共用廈門新機場」，陳福海認為可在金門霧季時做為備援轉降之機場以疏運旅客。(圖／金門縣政府提供)

大陸國務院日前公布將推動「金廈同城生活圈」等政策，對此金門縣長陳福海今(14)日回應，金廈兩地有別於其他縣市，過去兩門的交流合作相對較為密切，已請出訪廈門的副縣長李文良向對岸表達爭取陸客赴金旅遊、小三通旅客攜帶高粱數量倍增、大嶝居民配售酒等務實需求；同時對於陸方所提「共用廈門新機場」也表達正面看法，或可在金門霧季時做為備援轉降之機場以疏運旅客。

據了解，大陸國務院在12日晚間公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，該份文件希望福建能充分發揮對台的獨特優勢和先行示範作用，內容主要多為完善台灣居民在福建生活時的各種政策、待遇制度，全文共計21條、4千餘字，其中對於金門、連江兩縣更是單獨為文列出多點盼能發展合作的政策概念。

而在該份政策文件內有關促進福建全域融合發展項目中，針對金門特別提到以下政策概念方向，包括：支持廈門與金門加快融合發展。支持廈門開展綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革上更大自主權。實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化，打造金廈「同城生活圈」，深化廈門大學與金門大學校際交流合作。探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場。

由於大陸國務院在文件中提到支持授權廈門在重點領域和關鍵環節改革上有更大自主權，對此，陳福海希望廈門方也能勾勒回應更多金門近年來多次提及的交流政策，例如關係到金門觀光發展的陸客遊金門，能夠替金酒公司增添營業額的小三通旅客攜帶高粱酒數量倍增方案，以及大嶝居民配售酒等相關務實性的做法。

此外，對於外界關注大陸國務院有關「金廈同城生活圈、金廈共用廈門新機場」等政策發想，陳福海幕僚也透露，由於廈門新機場緊鄰金門東北角，兩地相距僅數公里，未來完工啟用前勢必有起降航道、飛航安全等相關議題需要討論，因此陳福海也多次表示，金門具有兩岸交流的樞紐區位優勢，若有機會也願意協助兩岸飛航相關單位開展事務性協商工作。

陳福海認為，金門在霧季時可能會發生「關島」或無效飛行的情況，基於旅客的安全以及飛航的妥善性，我方也應思考廈門新機場做為航空公司在無法降落金門時的備援轉降機場，雙方可以透過事先協商、專車專船疏運等機制來協助旅客。

至於文件中提及的「加快推進與金門通電、通氣、通橋」等訴求，陳福海表示，他在2018年縣長任內也曾有金門新三通(通水、通電、通橋)的倡議，至於「通氣」則源於陸方2019年提出的「新四通」；陳福海以為，「通電、通氣、通橋」議題需要兩岸當局重啟對話機制，恢復制度化交流，甚至是授予地方政府更多的事務性協商權限，才可能有實質性的進展。