大陸一名男子2019年時與一名女子交往，之後對方懷孕生下一名女嬰後離家出走，於是他便獨自扶養女童。而他近期為了幫女童報戶口，做了親子鑑定，才發現原來女童不是自己的女兒，但他為了能讓女童成功報上戶口，只好偽造鑑定書，最終被工作人員識破，遭到警方拘留。

根據《新聞晨報》報導，大陸江西一名李姓男子，2019年時與一名女子交往後，對方便懷孕生下一名女童。不過因為當時2人尚未登記結婚，女子就突然人間蒸發消失，李男便獨自扶養這名女童。

直到最近，李男考慮到女童即將要上學的問題，決定去幫她報戶口，但工作人員卻向他表示，因為他沒有結婚證，因此需要親子鑑定書來證明女童是他親生的。沒想到，檢查結果出來後，讓李男大吃一驚，結果顯示女童根本不是自己的女兒，不過他為了能讓女童成功報戶口，便聽信朋友提議，偽造親子鑑定書。

而當他拿著偽造的鑑定書去辦理戶口時，立刻就被工作人員識破報警，最終李男被警方處以拘留5日的處罰。

消息曝光後也引起許多網友熱議，紛紛留言表示「這個父親是真的愛孩子，想給女童一個身分，而不是讓她成為黑戶」、「他什麼都沒做錯，他只是很愛這個孩子」、「他可能不愛他老婆，但他真的很愛這個小孩」、「他這樣做都只是為了孩子而已」。