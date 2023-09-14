由於基泰建設一處位在台北市中山區的建案工地因施工不慎，導致鄰近的民宅地基掏空陷地，造成25戶居民緊急撤離安置他處，不過由於台北市都市發展局發現受損民宅具危險性，因此僅開放受災戶限時返家取物，不過規畫的3輪每次20分鐘的取物時間挨批太短，為此都發局今(14)日宣布將在17日加開第4輪取物，每戶取物時間也拉長至1小時。

都發局建管處長虞積學表示，大直街94巷1弄1至9號坍塌建物，規畫17日早上9時開始啟動第4輪住戶進入屋內取物，已通知各住戶依排定時間表陸續進屋，同時消防局、衛生局、警察局、兵役局及社會局等相關局處將同時派駐以協助緊急狀況處理。

原先的3輪取物每戶每次僅20分鐘，結果被受災戶抗議太短，期盼能加開第4輪，13日晚間舉辦的說明會也有居民當面對台北市長蔣萬安說出希望加開的心聲，會後都發局長王玉芬即承諾在安全第一的優先考量下，後續應能安排第4輪取物。

另外根據北市府公布的時間表，每戶在第4輪取物的時間大幅拉為1小時，25戶受災戶的第4輪取物時間預計從17日早上9時開始，直到當天下午4時結束。