漢堡王限時推出免費請吃小華堡的活動，圖為無麵包漢堡，四層烤牛（左）、雙層辣腿排。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡「天丼珍珠堡」，110元。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

bb.q CHICKEN與國片《他馬克老闆》合作，推出品項包括適合與同事分享的「他馬克老闆雙人套餐」。（bb.q CHICKEN提供／朱世凱台北傳真）

秋意漸近，速食業者把握食慾之秋，新一輪檔期花招百出，包括把日式可樂餅、鮭魚等食材夾入漢堡中，同時祭出抽Marshall藍牙音響、爽吃一年份米漢堡等。

漢堡王9月除了現正進行的新品鮭魚堡免費嘗鮮外，再推華堡日與中秋補班優惠提前暖身，9月16日至9月20日官網預訂指定華堡系列套餐輸入「LOVEBK」並選擇9月20日取餐，或9月20日於門市出示粉絲專頁貼文、Line推播，購買指定華堡系列套餐，都可享免費小華堡乙顆。

而喜迎連假之前，漢堡王於9月21日至9月23日補班日推出官網獨家優惠，於官網預訂外帶指定「中秋限定究極重磅」套餐輸碼「ULTRABK」即可現折20元，其中「中秋限定究極重磅」期間限定產品更將一路延續至10月10日。

肯德基則推全新商品「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，將雞肉可樂餅酥脆的麵衣包覆軟綿的馬鈴薯與雞絞肉內餡，滿滿的雞肉香氣與外酥內軟的口感風采，淋上鹹甜滋味的經典日式照燒醬，再與酥脆微辣的咔啦雞腿排結合，層次相當豐富。

19日至10月23日新品上市期間，凡買日式可樂餅咔啦雞腿堡指定套餐，不僅能品嚐到肯德基的全新限定美味，還能獲得肯德基x三國群英傳專屬遊戲虛寶卡，刮開即有機會獲得聯名主城外觀、限定餐點道具等多項好禮。PK雙饗卡會員於14日 起開放提早預購，19 日正式開賣即可立即取餐，即日起至30日，PK雙饗卡APP 天天登入免費抽6折起優惠券，還可再抽Marshall藍牙音響。

摩斯漢堡以日本經典美食代表「天丼」概念延伸，新推出的「天丼珍珠堡」採用一整隻白蝦裹粉酥炸成海老天婦羅，搭配以鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜製成的MOS經典海鮮天婦羅，層層堆疊在香Q超級大麥米飯，佐爽脆四季豆，再淋上台灣蜜桔熬煮的柴魚昆布醬料，料豐味足，一口咬下清爽甘甜十分開胃。

摩斯漢堡也祭出「米漢堡達人」抽獎活動，自9月18日至10月31日止，凡上午10點30分後點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中一年份米漢堡，共3名、摩斯金點50點，共10名。此外，於活動期間內購買指定商品「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，MOS再加碼抽出萬元摩斯卡，價值1萬元，共3名。另使用座位點餐消費以上指定餐點，另享兩倍中獎機會。

韓國最大炸雞品牌bb.q CHICKEN為了讓台灣的上班族們，也享受撥開酥脆外皮大口咬下雞肉的快感，特別攜手國片《他馬克老闆》在15日至10月31日聯名推出3款限定套餐，嚴選使用氣冷雞，雞肉鮮度完美保存、肉質Q彈，再佐以正宗韓式調味醬汁作為套餐主軸，如果想和一起工作奮戰的同事共享，非常適合點「他馬克雙人餐」，內含調味半雞1份，口味可7選1。

除了套餐優惠活動外，凡15日起只要憑《他馬克老闆》電影票根至分店消費任一炸雞，即可享39元加價購「黃金炸物」（炸薯條／地瓜薯條／甜心QQ球），相當於用低於5折優惠價獲得bb.q CHICKEN美味小點。bb.q CHICKEN官方Facebook也針對此聯名活動推出2個抽獎活動，活動一是15日至21日在bb.q CHICKEN官方Facebook活動貼文下方，留言一句「最令你翻白眼的老闆口頭禪」，將抽出23日補班日聯名「打氣餐」5份；25日至10月31日上傳「任一聯名套餐＋內用酷卡或外帶餐盒」至bb.q CHICKEN官方Facebook活動貼文，就有機會抽《他馬克老闆》周邊小物。