近日本土登革熱疫情持續發燒，日前颱風豪雨也帶來許多災害，為提升民眾防災意識，新北汐止區公所邀請汐止衛生所、消防局第6救災救護大隊14日於烘內市民活動中心舉辦「災害防救教育暨傳染病防治與動員講習」課程，向里民宣導災害及染病防治知識。

汐止區公所自2015年起已於區内37里推動災害防救教育講習課程，參與人數已破千人，區長林慶峰表示，災害防救及傳染病防治需要全民動員，尤其要在里民間建立自助、互助、共助、公助的觀念，集結社區民眾，建立更安全、健康的環境。

林慶豐強調，因應颱風及登革熱疫情，除了防颱整備，颱風過後環境巡視同樣重要。因此，公所也積極推動「市民清潔日」活動，由里長每周帶領社區志工及義工，深入里內清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等易積水處，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，以降低社區病媒蚊數量、減少感染登革熱的風險。

烘内里長蘇明勇表示，烘內里靠近山區，颱風時常有樹木倒塌等災情，他提醒各鄰長在巡視時注意自身安全，並配合公所平時辦理的災情查通報進行回報，也叮嚀穿著淺色長袖衣褲，防止蚊蟲叮咬。