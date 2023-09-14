人的一生中難免會犯錯，但因為犯罪而前往警察局、地檢署甚至是法院，就不是這麼常見的事了。一名男網友表示，因為臉書帳號被盜用犯罪的關係，他近日第一次前往地檢署開庭，但檢察官的態度卻非常差，還一直要他承認有協助詐騙，讓他不知該如何是好。

一名男網友昨（13）日在「Dcard」表示，今年5月時收到人生第一份到案說明書，當時看上面只有寫「詐欺罪嫌疑人」，但打電話詢問卻說要到案才會說明，去了之後才得知原來是自己的臉書帳號被盜用，賣東西收到錢後就直接把對方封鎖，但他因為工作忙碌的關係，已經好一陣子沒有使用臉書了，最後警察告知只要確定事情不是他做的，最後就不會有事情。

不料本月第一次前往彰化地檢署開庭，檢察官的態度卻非常差，還一直逼問是否要承認在幫助詐騙，讓原PO委屈地說，他每天早上6點起床上班到晚上9點多才下班，假日也都在做臨時工，根本沒有時間跟餘力去詐騙，「為什麼要逼我承認我是共犯呢？」

許多人建議「法院都有免費律師，可以問看看」、「你可以申請調查對你自己有利的證據，你就請他調你臉書登入紀錄來看，不用在那邊恐嚇來恐嚇去」、「如果主張臉書被盜用，請檢警查ip就有辦法證明吧」。

還有人直言「司法真正的問題，向來不是恐龍法官，而是恐龍檢察官」、「對沒犯罪的良好公民來說，檢察官9成9都是垃圾，態度還會特別兇，也會嚇你，他只是想完成自己手上的工作，起訴你然後定罪。所有人都自認有罪，他的世界才會美好。公平正義？台灣的檢察官有這種東西？」