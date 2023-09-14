利比亞東部受到颶風侵襲，暴雨引發山洪爆發並沖潰水壩，洪災造成重大災情，死傷慘重。外交部今晚宣布，基於人道精神，將捐款100萬美元協助災民安頓及各項復原重建工作。

利比亞東部受到丹尼爾颶風侵襲，於9月10日至11日在山區降下歷史紀錄雨量，引發洪災，造成包括德納（Derna）及班加西（Bengazi）等城市嚴重洪災。過去幾日來，傷亡人數持續增加，根據利比亞政府統計，截至14日的死亡人數已超過5300人，失蹤人數也逾萬人。

外交部發言人劉永健表示，在利比亞洪災發生後第一時間，即指示兼轄利比亞的駐約旦代表處向該國駐約旦大使館表達我國政府及人民的哀悼及慰問，並表達提供協助的意願。

台利兩國雖然無邦交，目前也未互設代表處，但由於災情持續擴大，傷亡人數攀升，他說，基於人溺己溺的人道關懷精神，外交部將透過適當方式捐款100萬美元予利比亞政府，協助災民安頓及各項復原重建工作，也期盼災民早日重整家園，恢復正常生活。