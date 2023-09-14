新北市專案輔導海砂屋的樹林潭興街社區已於12日核定發布實施，未來將興建興建3棟地上15層、地下3層、181戶的住商混合大樓，最快預計115年6月完工，這也是新北市海砂屋都更中的第38案，截至目前為止已有8案完成都更程序。

本案位於樹林區大安路、潭興街及潭興街107巷21弄所圍街廓中， 2006年時經新北市府工務局鑑定為海砂屋，並由住戶成立更新會，於2021年6月提出都更申請，市府在本月份核定，重建因申請都更二箭，將回饋公共托老中心，以提供周邊社區老人照護服務，同時提升生活機能。

根據工務局列管資料，新北目前海砂屋共126案，其中其中已拆除22案、重建完成11案，尚未拆除93案，其中8案已完成都更程序，此案為海砂屋都更第38案，目前還有25案在多元都更程序中。

本案是由住戶發起以自主更新方式進行，為了讓社區早日重建，更新會理事長、文里里長甘永昌與理事們積極整合住戶不同聲音、開會溝通協調，以取得住戶最大的共識，並與規畫團隊討論細節，成功申請都更二箭，增加住戶同意的誘因，成功整合到約9成同意。

都更處長林炳勲表示，市府積極推動都更三箭政策，截至今年8月為止，新北多元都更總申請案量達1335件，已核定877案，其中針對海砂屋及耐震能力不足等危險建築物，因具有重建急迫性及必要性，市府除了加速都更案件審議進程外，更在去年9月推出防災都更2.0，寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，針對符合條件者，並整合至9成或未同意戶僅剩1戶的案件，皆一次性給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，促成更多海砂屋及危險建物加速重建。