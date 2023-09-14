大陸國防部網消息，中國國防部新聞發言人譚克非大校14日下午主持記者會。譚克非首先宣布，中柬「和平天使-2023」衛勤聯合演習將於9月中下旬在柬埔寨舉行。接著在記者提問時，說明近期中國和巴基斯坦近期舉行「雄鷹-10」空軍聯合訓練、與新加坡舉行「合作-2023」陸軍聯合訓練。有助於與各國深化兩軍務實交流合作。

譚克非表示，中柬「和平天使-2023」聯演，有利於提升兩軍衛勤領域協同行動和應急處置能力，進一步深化中柬兩軍務實交流合作。

有記者提問中巴「雄鷹-10」空軍聯訓與評價當前中巴兩軍關係。另提問中星「合作-2023」陸軍聯訓及評價中星兩軍關係。

譚克非回應，根據年度國際軍事合作計畫，中巴「雄鷹-10」空軍聯合訓練於8月27日至9月13日在中國酒泉、銀川地區舉行。這是中巴兩國空軍第10次開展聯訓，重點組織聯合防空、聯合反制、聯合奪控等典型作戰場景聯合訓練，旨在進一步深化兩軍務實合作，提升雙方訓練水準和協同能力，推動軍事技術交流合作縱深發展。

這次聯合訓練，中巴空軍派出殲擊機、預警機等多型飛機，以及地空導彈、雷達、通信等地面力量參訓。中國海軍航空兵等部隊也派出相關力量參訓。

譚克非表示，中巴友誼，堅如磐石。今年以來，中巴兩軍高層溝通頻密，在聯演聯訓、專業交流、人才培訓、裝備技術合作等領域取得積極成果。中國軍隊願與巴方一道，拓展交往新領域、打造合作新亮點，不斷提高應對各種安全風險和挑戰的能力，攜手維護地區和平穩定。

譚克非指出，中星「合作」系列陸軍聯訓是兩軍傳統合作項目，今年是第5次舉辦。聯訓有利於提升兩國陸軍部隊協同能力和反恐特戰等實戰水準，進一步深化兩軍務實合作。

近年來，在中星兩國領導人戰略引領下，兩軍關係保持良好發展態勢。今年4月，中國國家主席習近平和新加坡總理李顯龍共同宣布，將中星關係提升為「全方位高品質的前瞻性夥伴關係」，為兩國關係發展指明了方向。中國軍隊願與星方一道，認真落實兩國領導人重要共識，加強高層戰略溝通，推進雙邊務實合作，強化多邊交流協作，持續推動兩軍關係高品質發展。