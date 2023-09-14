日本傳奇女神宮澤理惠，擁有荷日混血精緻美貌，出道多年仍保養得宜，近日她曬出替代言品牌拍攝的美照，50歲真實狀態讓人難以置信。

宮澤理惠頂著一頭俐落短髮，穿上繞頸上衣對著鏡頭燦笑，緊緻無瑕疵膚質，和纖細手臂，根本看不出歲月痕跡，另外，她穿著麂皮材質的西裝外套，裡面只有綠色Bra Top，小露性感又不失高貴優雅氣質，即使已經50歲了，仍保有完美身材曲線，令人稱羨不已。

其實，11歲就擔任雜誌模特兒的宮澤理惠，15歲首次主演電影《我們的七日戰爭》，就獲得日本電影金像獎新人獎，隔年她正式進軍日本演藝圈，並演出電視劇《天鵝淚》，跨界與小室哲哉合作推出單曲《Dream Rush》，強佔公信榜多周冠軍，讓她一夕爆紅，更被選為「平成第一美少女」。

18歲時她推出全裸寫真集《Santa Fe》，暢銷155萬本，被媒體封為「最美裸體」，不過她直到2001年，和王祖賢主演電影《遊園驚夢》，才奠定她演技派地位，之後獲獎無數，創造了報知電影獎史上最多女演員封后記錄，日本所有電影類獎項她幾乎拿遍。

現和小6歲的森田剛再婚的宮澤理惠，感情幸福甜蜜，森田剛更改名為「宮澤剛」，2021年森田剛離開傑尼斯後，兩人一起成立新的事務所「MOSS」，公私都黏在一起，相當寵愛妻子。