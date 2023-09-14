駐區督察代表張桂霖（左二）慰問受傷員警顏夆霖。（警方提供／張毓翎台南傳真）

50歲郭姓男子14日凌晨在台南市新營區民權路偷機車，車主氣壞急報案，警方隨後在台1線發現郭嫌，但郭嫌卻拒絕停車，還一度試圖衝撞警用機車，警方追了6公里至後壁區攔下，雖然一名員警在圍捕過程中手指、額頭不慎擦傷，最後還是順利將郭嫌逮捕。

新營警分局今天凌晨接獲民眾報案，自己停在騎樓下的機車遭竊，隨即通報線上警網加強攔查，民治派出所巡邏員警顏夆霖、徐傳淵在台1線發現偷車的郭嫌。

郭嫌見形跡敗露，不但拒絕停車，還加速逃逸，警方一路從新營區追到後壁區將郭嫌攔下，火速抵達的支援警力也及時協助，但圍捕過程中，造成警員顏夆霖的右手手指、額頭擦傷，幸並無大礙。

警方在郭嫌身上查獲犯案工具及毒品吸食器，訊後依竊盜罪、違反毒品危害防制條例、傷害罪及妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

南市警察局局長廖宗山獲知，一早派員前往民治派出所慰問受傷員警，囑其好好休養，並籲請同仁在執勤時，注意確保自身安全。

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