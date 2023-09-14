演藝圈有不少明星為善不欲人知，最近韓國論壇上有一名網友發文感謝51歲男演員金相慶，透露岳父在一處社區當警衛，被診斷出肺癌末期只好辭掉工作，事後陸續收到居民給的紅包，其中包括金相慶，給予他們家很大幫助；金相慶的經紀公司表示他一直固定捐款，得知警衛離世他心情相當沉重。

昨（13）日韓國知名論壇上出現一篇「謝謝演員金相慶」文章，引起廣泛討論，內容寫到原PO的岳父在京畿道一處社區當了10多年的警衛，但身體檢查被診斷是肺癌第4期，為了治療決定辭掉警衛工作；原PO岳父接受治療期間，收到一名住戶給的紅包，裡面包了100萬韓元（約新台幣2.4萬元），讓家人相當驚訝。

沒想到該住戶的善舉，也影響其他居民陸續傳訊昔關心和送上紅包，其中一人就是演員金相慶，原PO更加碼指出，「金相慶以前看到警衛都會打招呼，還會送禮，這次又低調送了為數不小的紅包，真的很感謝他」。不過，癌末警衛在2022年9月不敵病魔逝世，生前還交代子女要向金相慶致謝。

綜合韓媒報導，金相慶所屬經紀公司對此回應，他一直都有固定捐款做公益，低調行善，公司其實不知情，是看到新聞才得知；但金相慶本人在得知警衛離世後，他心情其實很沉重，也說自己沒做什麼特別的事情。