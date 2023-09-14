2023桃園市土地公國際民俗藝術節熱鬧登場！桃園市文化基金會9月16日、17日於桃園市政府前廣場辦理「百神會師起駕儀式」及新永和市場旁停車場辦理等相關系列活動，預計湧入人、車潮，桃園警察分局規畫警力投入交通疏導管制。

9月16日11時至12時，在桃園區三民路一段100號土地公文化館前辦理「2023桃園市土地公國際民俗藝術節系列市公移駕」，13時30分至15時30分在桃園區部分道路辦理「會師踩街」活動，15時30分至21時30分在桃園區三民路二段8號-新永和市場旁停車場辦理「主獻大典」、「土地公文化之夜」、「一心歌仔戲演出」及「全天市集」等一系列活動。

9月17日14時至21時30分，在新永和市場旁停車場內辦理「祈龜求壽桃」、「土地公捏麵人DIY」、「土地公搖滾之夜」及「全天市集」等一系列活動。

相關活動為結合各類民俗表演性質，在9月16日12時30分至15時30分，辦理「百神會師起駕儀式暨記者會」，活動路線如下：

12時30分於市府廣場前集結→13時30分出發左轉中山路→直行中山東路→左轉三民路→右轉中央街→右轉新永和市場停車場（共約3.2公里，步行約90分鐘）。參與宮廟與陣頭約100餘團， 陣頭均由各宮廟自組，多為神轎、神將、鑼鼓陣、神尊及北管排子等，各宮廟陣頭步行至新永和市場旁停車場後，依序進行表演及主獻大典後自行離去。

另主辦單位也向路權機關申請，新永和市場周邊部份道路開放紅黃線停車，中央街紅黃線(青溪一路至民光東路路段)、青溪二路紅黃線(中央街至朝陽街路段) 、青溪三路紅黃線(中央街至日光路路段)、朝陽街紅黃線(青溪一路至民光東路路段) 、日光路紅黃線(青溪一路至青溪三路路段)等路段均於活動間開放紅、黃線停車，請參觀民眾及工作人員多加利用。

主辦單位也自行協調桃園義交中隊支援10名義交投入協勤行列，確保活動順利進行，桃警特別呼籲，用路人務必配合員警及義交人員指揮管制，確保交通安全順暢。