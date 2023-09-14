國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊今天前往安南區病例數最多的溪墘里調查孳生源。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南登革熱今天新增263例，累計6673例，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊今天前往安南區病例數最多的溪墘里調查孳生源，針對民眾反映水溝恐孳生病媒蚊，「為何噴室內不噴外面水溝」？他解釋，登革熱病媒蚊喜歡在乾淨、不流動清水產卵，反而不喜髒臭水溝，請民眾放心。

台南今天新增263例，分別為安南區55例、東區48例、南區43例、永康區34例、北區27例、中西區21例、仁德區及關廟區各8例，歸仁區7例、安平區5例、新化區3例。七股區、大內區、新市區及善化區各1例。其中東區累計1513例、安南區1408例、永康區1285例，疫情最為嚴峻。

由於安南區病例居高不下，杜武俊今天在登革熱防治中心主蘇世斌及安南區長魏文貴陪同下，前往安南區病例數最多的溪墘里進行社區孳生源調查。

他表示，近期時有間歇性強降雨，民眾雨後一定要檢查家戶內外環境，清除積水容器，好比易忽略的頂樓水塔，如長時間閒置又未上蓋，即可能成為大型孳生源；另，屋簷的天溝也是死角，近期發現許多社區都有天溝孳生病媒蚊幼蟲，請民眾定期檢視家戶天溝，如有塵土淤積或落葉阻塞排水孔情況，應盡快排除，保持排水通暢，避免雨後形成病媒蚊溫床。

在勘查汙水下水道工程時，民眾陳情反映水溝恐孳生登革熱病媒蚊，杜武俊解釋，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，習性喜歡於乾淨且不流動的清水產卵，水溝又髒又臭，斑蚊反而不喜歡，通常水溝孳生蚊種為家蚊及叢蚊，這2種蚊子不會傳播登革熱，但現場也請衛生所協助投藥處理，降低蚊蟲對民眾的干擾。

杜武俊重申，防治登革熱沒有撇步，最重要的是落實孳清，沒有病媒蚊就沒有登革熱。因應疫情嚴峻，台南迄已完成5萬6000戶噴藥，完噴率99％。