鴻海創辦人郭台銘今(14日)宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，但因賴佩霞持有雙重國籍身分，她雖隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序，但能否參選仍引發討論。賴佩霞因曾在夯劇《人選之人—造浪者》中飾演「林月真」一角，劇中的總統身分造成不少話題。歷史補教名師呂捷也曾在《人選》劇中扮演演智庫軍師「宋仲寧」一角，他看到新聞直呼「找到工作了！」還說「看來總統府秘書長非我莫屬！」

呂捷今(14日)在臉書發文打趣說，郭董講整合是玩真的，而且不是整合柯、整合侯，「一出手就是整合賴！」指的是郭台銘配賴佩霞，郭賴配。

「看來總統府祕書長非我莫屬！老婆～仲寧找到新工作了！」呂捷直呼「這兩天不要打電話給我，我在等高層的電話…不要佔線了！」

呂捷還在留言區喊「小時候算命的說我天命帶『官印』，原來是真的！」

網友表示「哇噻！原來是紀錄片啊！」、「應該去當教育部長」、「第二季開播有參與演出嗎？」，呂捷回說「第二季採用實境劇的方式演出！」