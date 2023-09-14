新竹市長高虹安與建商牽扯的爭議不斷，民進黨籍高市議員鄭孟洳14日踢爆，竹市府民政處長、知名建商夫人施淑婷不僅在公職候選人財產申報中，漏報金額達1000多萬元的事業投資，還涉嫌隱匿房貸。鄭孟洳質疑，施淑婷刻意隱匿房貸，誠信操守不佳竟還能擔任政務官職務，讓她感覺荒謬又驚訝。

鄭孟洳指出，施淑婷聲稱不知要將配偶的資產列入申報，但根據「公職候選人財產申報表」，她明明有把其丈夫持有的土地、建物與存款都明列上去，卻遺漏事業投資，顯然理由站不住腳。此外，施淑婷的股票、基金與保險等欄位也都未確實填寫，引發大眾對她財產申報真實性的疑慮。

鄭孟洳進一步追查發現，施淑婷申報其丈夫顏仕昂所持有的新竹市東門街房產，2筆榮光段土地取得的價額共511萬1982元，房子則是71萬4400元，合計582萬6382元，然而，根據她所查找到的建物謄本，該筆房產明明向新光商業銀行借貸599萬元，但這些資料卻從未誠實揭露在公職候選人財產申報表中。

鄭孟洳質疑，施在財產申報聲稱其僅有306萬2045元存款，也未提及其他現金、有價證券和儲蓄險，但將近600萬元的房貸，以及超過數千萬元的貸款債務，若沒有足夠的財力證明，銀行又如何核定這些貸款？施淑婷根本是刻意隱匿房貸。

鄭孟洳強調，財產申報的目的是為了讓公眾能夠透明地了解政治人物的財務狀况，這也是陽光法案立法的初衷之一。但施淑婷搬出不知道要申報配偶資產這樣的說詞，聽在大家耳裡，應該覺得既荒謬又驚訝，加上高虹安近日風波不斷，高官上梁不正下梁歪的情況令人擔憂。