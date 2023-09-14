距離央聯封王只剩最後一步，阪神虎隊14日在6局下大山悠輔高飛犧牲打先馳得點，前役敲出致勝滿貫炮的佐藤輝明再補上2分彈，助隊以4比3擊敗巨人隊，奪下11連勝，睽違18年在央聯封王，也寫下隊史最快封王紀錄。

阪神昨天靠著佐藤輝明滿貫炮以4比0擊敗巨人，也將央聯封王魔術數字降為M1，想要封王最簡單只要今天自己贏球，或是靠廣島隊落敗非自力封王，抑或是兩隊都和局同樣也能在央聯登頂。

阪神虎已許久未在央聯封王，台灣駐大阪經濟文化辦事處在13日於官網放上公告，呼籲「9月14日儘量避免前往人心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地區。」。（擷取自台灣駐大阪經濟文化辦事處官網）

4局下阪神無人出局攻佔滿壘，但佐藤輝明遭到三振，下棒打者又敲出雙殺打，沒攻下任何分數，5局打完兩隊0比0。6局下阪神突破巨人先發投手赤星優志，一、三壘有人時大山悠輔先用高飛犧牲打打破僵局，下棒佐藤輝明再補上2分炮擴大領先。

7局上巨人靠著岡本和真陽春炮追回1分，下半局阪神攻勢再起又攻下1分，持續保有3分領先優勢。佐藤輝明連2場開轟，也讓他生涯前3季都至少20轟，成為日職史上第一位生涯前3季都達到20轟的左打。

9局上巨人最後反攻，坂本勇人敲出陽春炮追到1分差，但最後反攻功虧一簣，阪神帶著這股連勝氣勢，隊史第6次在央聯封王，上次在央聯封王已是2005年。

而在2003年阪神封王時就有許多虎迷聚集在大阪道頓堀等地瘋狂慶祝，台灣駐大阪經濟文化辦事處在13日於官網放上公告，呼籲「9月14日儘量避免前往人心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地區。」