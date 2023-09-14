澎湖地檢署舉辦2024年總統及立委選舉查察座談會(最高檢提供)

澎湖地檢署舉辦2024年總統及立委選舉查察座談會(最高檢提供)

澎檢檢察長陳佳秀、高雄高分檢檢察長費玲玲、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝(左起)＊(最高檢提供)

澎湖地檢署舉辦2024年總統及立委選舉查察座談會，由於澎湖地區選舉特殊性、旅台同鄉會等團體具影響力、澎湖地檢署首度與台北、台中、高雄、橋頭4大地檢署成立跨區域反賄選連線，並於松山、台中、高雄機場及高雄新濱碼頭設立宣導立牌，針對旅外鄉親及一般遊客進行反賄選宣導，同時善用區域聯防機制打擊幽靈人口及查察賄選，獲得檢察總長邢泰釗的讚許。

邢泰釗指示澎檢檢察長陳佳秀及所屬檢察官，反賄選宣導及選舉查察要做到宣查合一，有效的反賄選宣導鼓勵民眾踴躍檢舉，執法機關才有更多的線索查緝妨害選舉公正性案件。

台灣高檢署檢察長張斗輝表示，查賄是最好的反賄選宣導，若能及時起訴妨害選舉不公案件、適時發布新聞、迅速陳報核發選舉獎金，國人一定肯定檢警調查賄的決心。高雄高分檢署檢察長費玲玲指出，澎湖地區有許多離島，若必要時，高雄高分檢可派員支援選舉查察工作。

澎檢2024年選舉查察座談會，由澎檢檢察長陳佳秀主持，包括法務部常次黃謀信、檢察總長邢泰釗、台高檢署檢察長張斗輝、高雄高分檢署檢察長費玲玲、法務部檢察司司長郭永發、刑事局副局長陳明君、調查局副局長黃義村、移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒、廉政署主祕孫治遠及澎湖地區檢、警、調、廉及移民等機關人員與會。