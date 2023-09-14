曾敬驊（右）與韓寧最近行程滿檔。（品牌提供）

曾敬驊與韓寧今（14日）一同出席時尚活動，最近2人行程滿檔，曾敬驊主演電影《我的麻吉4個鬼》目前票房已突破3500萬台幣，他也勤跑映後與觀眾見面，已超過3個月沒和父母見面，日前有抽空2天開車回宜蘭老家。

曾敬驊透露，順便買了一雙皮鞋給爸爸：「因為他有個朋友的小孩結婚，要去參加婚禮，缺一雙皮鞋，現在對家人我方式都滿直接的，想送什麼或想帶家人去哪裡都直接付出行動。」之後也想趁放假去海島放鬆，首選是日本沖繩，追問要跟誰去時，他大笑直說：「就是一群臭男生一起去啦！」

而曾敬驊今年將擔任高雄電影節的影展大使，韓寧同樣有短片作品《五福女孩》會在高雄電影節放映。2人是首度在公開場合同台，但過去有一起參與過平面拍攝，被問到對曾敬驊的印象？韓寧笑說：「之前有一起拍過商業活動，我們2個都是摩羯座，就是魔羯好朋友啦！」

談到下半年的工作計劃，曾敬驊在結束高雄電影節活動後，預計在10月底進組拍攝，至於韓寧目前正在參與一部劇集的拍攝，年底則會有新的電影拍攝計畫要開始，「過年前都要再加油，所以就先去放鬆一下」，先前也有利用5天的空檔到日本御藏島自潛和看海豚。