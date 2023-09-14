國史館提供

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備受國人矚目的兩蔣日記原件及許多兩蔣時代之資料文件共計59箱，今天凌晨運抵桃園機場，經由國史館人員點收後，在中午順利送至國史館，歷經10 年的跨海爭訟，終於讓這批總統文物回到臺灣。國史館規劃今年10月底出版第一批蔣中正日記，預計年底出版蔣經國日記，並陸續將文物數位化，儘速開放各界研究應用。

國史館指出，這批日記及文件是在今天凌晨5點30 分運抵桃園機場，經點收後在中午12點18分順利回到國史館，兩蔣文物中，包括蔣介石1917年至1972年的日記，以及蔣經國1937年至1979年的日記正本。

此外還有日記鈔本與影印本、家書、手稿、函電、隨扈日記、總統親批文件及外交電文與微縮膠捲等，不但是國家珍貴財產，也是研究中華民國史與臺灣史極重要且不可或缺的史料之一。

由於這批珍貴文物涵蓋兩蔣非總統任職期間文件，所有權爭議有待釐清，且蔣家繼承人眾多，文物所有權之爭自2013年開始由美國加州法院審理，2015 年國史館主張中華民國法院（法律）更適合審理本案，美國法院即裁定暫停美國訴訟，將訴訟移回台灣。

歷經2020年臺灣臺北地方法院判決及2022年高等法院判決：兩蔣總統任職總統期間文物與相關政府機關檔案資料，以及蔣方智怡捐贈微縮膠捲屬國有財產，判歸中華民國所有，並由國史館管理，非總統任期文物由蔣家家屬公同共有。

訟案再由美國加州法院賡續審理，隨著蔣家家屬陸續捐贈文物權利給國史館，美國加州法院於2023年 7月11日最終判決，所有寄存在史丹佛大學的兩蔣文物全部歸國史館所有，史丹佛大學須在命令生效後 60 天內（即9月11日將文物交還國史館運回台灣。

國史館指出，其間雖有最後 1 位訴訟當事人陳忠人向美國第九巡迴法院提起上訴錄案，成了意外的插曲，但美國加州法院依然裁定不變更所有文物運回台灣的執行命令。9月11日，文物如期離開史丹佛大學，9月13日離開舊金山機場，飄洋過海，今天清晨安抵國門，中午順利返抵國史館，完成歷史性任務。

在訴訟標的中有關非任職總統期間文物原屬全體繼承人所有，國史館今天也感謝蔣方智怡、蔡惠媚及其家人在呂芳上、吳密察前館長的任內無償捐贈文物權利；丘如雪、蔣孝嚴及蔣友梅在陳儀深館長任內無償捐贈文物權利，終能使兩蔣文物完整保存在國史館。

國史館強調，身為總統副總統文物主管機關，接管這批文物後將依法公告目錄清單，並規劃今年10月底與民國歷史文化學社出版第一批蔣中正日記（1948-1954 年），預計今年底出版蔣經國日記（1970-1979），並陸續將文物數位化，儘速開放各界研究應用，滿足各界殷殷企盼。