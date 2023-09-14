荷蘭鋼琴兄弟檔尤森兄弟的哥哥盧卡斯表示，很感謝有弟弟亞瑟能一起從事音樂演奏工作。（國家交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

荷蘭鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森，過去就曾和國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾合作。（國家交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

家裡有超過一個以上的孩子需要練琴，練琴時間該如何分配？這對荷蘭鋼琴兄弟檔尤森兄弟而言不成問題，哥哥盧卡斯表示，他和弟弟亞瑟在阿姆斯特丹的住處，各自有琴，而父母親家則有兩台鋼琴，他幽默表示，「我們需要練雙鋼琴時，就回爸媽家練，順便把髒衣服帶回家洗，爸媽看到我們都很開心。」

盧卡斯表示，世界巡迴演出並不是一條好走的路，常常會有突發狀況需要處理，「我很慶幸有弟弟和我一起巡演，我們彼此有個照應，我相信許多音樂家大都是一個人處理許多事，我們算很幸運。」

兩兄弟個性也大不同，盧卡斯從小做事情較有條理、井然有序，事情會按部就班排好、做好，亞瑟則是較隨性，且走且看，相信船到橋頭自然直。

有趣的是，鋼琴演奏聲部的分配，兩人會透過擲銅板決定，誰是正面、誰是反面，哪次正面代表第一聲部、哪次是反面代表第一聲部，則是看當下感覺決定。

兄弟倆自小住在同一屋簷下，音樂默契不在話下，兩人也出生音樂世家，母親為長笛家，父親為打擊樂演奏家，兩人也曾猶豫要不要選其他樂器，最終還是選擇了以鋼琴演奏走天下。

盧卡斯回憶兩人相處時有趣的事，他表示，有時兩人即使是在睡夢也能彼此溝通，「有次亞瑟睡到一半，竟然開始說夢話，點起了餃子，這時我就告訴他：你不是在餐廳，你還在睡覺。」

兄弟倆十分活潑且幽默，也反映在他們的音樂演奏裡，具有生命力的演奏，擄獲不少樂迷心。