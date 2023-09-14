汙水下水道是城市發展重要建設，新北水利局推動汙水下水道建設，由全國登記合格的下水道用戶排水設備承裝商施作，截至8月底已經完成119萬戶，接管率更達到72.16％，透過下水道系統收集生活汙水，再以汙水管線收集至水資源回收中心，處理及消毒後再放流至河川或大海，讓住家周邊不再傳出惡臭及受汙染。

水利局長宋德仁表示，目前轄內共有約2400公里的汙水管線，而只有合格的「汙水下水道用戶排水設備承裝商」才可以承攬汙水下水道用戶排水設備施作工程，承裝商必須具備資本額100萬元以上並置有專任技工2人以上等資格，專任技工也要經過技能檢定並經中央主管機關訓練合格，保障施工品質。

水利局表示，除了計畫性推動公辦工程辦理住家汙水接管，民眾也能主動申請住家汙水納管。由於下水道用戶排水設備接管工程屬於專業技能，民眾在自行申請納管程序時，必須委託專業的環境、水利或土木工程等技師設計、委託合格的下水道用戶排水設備承裝商施工，確保自家汙水管線連接公共汙水下水道系統時能正常運作。

全國共有603家登記合格下水道用戶排水設備承裝商，民眾若有需求可以到中央營建署網站查詢，也能在「新北市政府雲端櫃台」查詢汙水相關納管流程及表單，水利局呼籲民眾配合加入汙水接管行列，共同改善生活環境品質。