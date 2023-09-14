大陸遼寧省一名26歲男子因受不了大他7歲的于姓女房東的性感誘惑，在沒有安全措施情況下發生三次性關係。後來他發現女房東患有性病，就醫檢查後發現自己感染了「人類乳突病毒（HPV）陽性」。

根據陸媒《瀟湘晨報》的報導，事件發生在遼寧省瀋陽市，男子因為租屋和于姓女房東認識，在沒有安全措施情況下發生三次性關係。後來他發現女房東患有性病，就醫檢查後發現自己感染了HPV。

判決書指出，他自述女房東性格活潑，又經常對自己示好，在女方主動要求下，2人在未採取安全措施的情況下於2022年10月14日、10月15日、10月17日發生了性關係。

後來男子發現于女購買治療性病的藥物及另一種藥物，在他多次求證下，于女才承認患有性病，男子隨後前往中國醫科大學附屬盛京醫院檢查，確診「人類乳突病毒（HPV）陽性」，因此憤而對于女提告，索賠醫藥費及精神撫慰金3萬元人民幣（約新台幣13萬元）。

于女辯稱，自己從未得過性病，只是之前為了備孕做過一些婦科檢查，醫生告知有婦科炎症，在醫生建議之下，購買過治療婦科炎症方面的藥物，于女認為，在事發後她多次到醫院檢查， HPV各項指標均為陰性，因此認為男子確診HPV陽性與她無關，並表示HPV感染的途徑，也並非僅僅通過性生活一種。

一審法院認為，原、被告均已成年，完全擁有發生性行為的權利和自由，也完全能夠預見到因未使用安全套而發生性行為所產生的後果，且原告未能提供證據證明發生性關係過程中存在威脅或脅迫，另原告正值壯年，從體力上與其年齡相仿的女性相比優勢明顯，如遇威脅或脅迫可立即中止行為。

但原告卻多次和于女發生性關係，可見兩人性行為是自願，遂不存在侵權的情形，故對原告基於侵權而主張的賠償的訴訟請求，無事實和法律依據，駁回其主張的賠償訴訟請求。