桃園市警察局保安大隊李姓警官，被控於2021年北市中山分局長安東路派出所擔任副所長期間，涉嫌超勤浮報加班費近5000元，台北地檢署今天指揮調查局新北市調處及中山分局搜索李男保大辦公室，並約談李男說明，對此中山分局表示，全案為分局自清自檢案件，後續將配合檢調偵辦，勿枉勿縱絕不護短以維警譽。

據指出，因李員詐領加班費金額不到5000元，檢調不排除是申報加班費時，文書作業發生錯誤，李是不小心誤報，或刻意詐領，全案仍有待釐清。

現職桃園市警察局保安大隊的李姓警官，過去擔任北市中山分局長安東路派出所期間，遭查出涉嫌浮報加班費，中山分局獲報後主動自清，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

北檢14日指揮調查局新北市調處，前往桃園李男辦公室搜索，查扣相關證物，李男也被約談到案，中山警分局強調，全案為自清自檢案表示，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，全力配合檢察官指揮調查，以維護警察風紀，桃園市警局保安大隊則表示，李5月調任至今從事內勤工作，勤務表現正常。