台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財一度發影片道歉，13日竟改口喊冤，爆料稱「農業部要我擔下來」，引發輿論譁然。但涂萬財今(14日)受訪時再度修正說法，強調「農業部是說就下架，來跟消費者說個對不起，建議啦！並不是說他叫我這樣做，那是一個建議！」

根據《公視新聞網》報導，連鎖超市的雞蛋貨架上，這幾天引發討論的台農蛋還有不少數量，不過是彰化國產貨，至於巴西蛋或其他進口蛋，架上已經沒有。日前台農公司將巴西雞蛋的保存日期標成10月5日，超過農業部所認定的4個月期限，也就是9月24日到30日，也有讀者向媒體投書，還買到另一款巴西蛋，期限到10月1日，疑似誤標效期。全聯則發出聲明，強調12日起全面下架進口蛋品，消費者於11月11日前，可辦理退貨。

媒體13日披露，台農蛋品董事長涂萬財親口說，自己會出面道歉是被農業部所逼，引發輿論炸鍋，齊聲砲轟農業部。不過14日上午他再次接受媒體採訪，澄清他是「被建議」。涂萬財強調「農業部是說就下架，來跟消費者說個對不起，建議啦，並不是說他叫我這樣做，那是一個建議！」

至於相關細節，媒體記者致電農業部與衛福部官員，皆未接電話。