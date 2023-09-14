《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋》入圍節目類燈光獎、節目類美術設計獎。（霹靂提供）

霹靂國際多媒體出品的電影《素還真》延續去年成功征戰台北電影節、金馬獎以及海外各大小影展的氣勢，霹靂布袋戲劇表現也不落人後，今年入圍第58屆金鐘獎3大獎項，戲劇類節目造型設計獎《霹靂兵烽決之碧血玄黃》、節目類燈光獎《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋》、節目類美術設計獎《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋》。

總經理黃亮勛第一時間開心地表示，霹靂累積了35年的影視一條龍技術能力，加上近年越來越多的跨國合作，以及其他跨領域的業態合作，如《東離劍遊紀》系列、魔獸世界的《巫妖王之怒》等，國際夥伴對於品質的呈現要求可說是霹靂持續進步的重大推手，透過與國際接軌，霹靂未來也將帶給大眾更好的作品。

本次入圍的兩部戲劇之一的《霹靂兵烽決之碧血玄黃》，故事大綱為反派戾禍聯手墮天隳魔眾想創造一個無限自由的新世界，被月無缺、原無鄉、佛劍分說、神道師等人給阻擋。角色的人設與造型持續運用霹靂的大膽創新精神，大量融合東西方元素，打造霹靂獨有的華麗、絢麗多彩、古典等時尚風格。

金馬獎最佳造型設計得主樊仕清指出，特別是反派角色天地主宰，其造型發想是來自於希臘神話的梅杜莎；而另外一位反派角色禁世淒狂，參考角色人物設定，因此在造型上有參考東方不敗，為凸顯他魔王的反派跟大氣，在造型上更是特地用了誇張的毛皮大墊肩來顯示。