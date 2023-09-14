資深女星林青霞的愛店「東門興記」開店已超過60年，店內有多樣化的料理，除林青霞最愛的水餃，也有燒賣、腸粉等港式茶點，林青霞每次回香港之前，都會去買他們的手工水餃。

創始人郭禮忠病逝後留下月2.6億元的遺產，郭妻與長女爆發爭產糾紛，這對母女為了爭遺產，經歷過多場官司，之前地院法官判決，郭禮忠妻子獲得夫妻倆的剩餘財產差額與商標，其餘的則是由全體繼承人平均分配。

但是，長女郭雅慧在調閱父親遺產紀錄，發現在父親病逝之後後，母親曾經不只一次偽造父親簽名或蓋章，而且也未經過全體繼承人的同意，就直接去銀行領約6300萬元，買了大量美金旅行支票。

郭雅慧在陪同母親到銀行，要整合父親生前的帳戶時，還發現有張交易傳票的簽名，與父親的字跡並不相同，懷疑是母親偽造的簽名，憤而決定提告。

檢方偵查時，郭妻聲稱帳戶內金額都是營業收入，以前都是由她與丈夫郭禮忠共同管理使用，帳戶的題館與退款存款，都是由她負責操作，丈夫生前也曾把此事知女兒，自從丈夫病逝後，該帳戶就已經交給兒子管理；而購買旅行支票，是聽從建議，去美國探望女兒時可使用。

檢方調查，郭妻提出的各種費用款項，包含買丈夫墓園土地、捐贈財團法人等等，應當就是郭禮忠的遺願，屬於委任處理後事的關係，郭妻並沒有不法意圖。但是，購買大量美金旅行支票，明顯與郭的生前遺願不符。檢方認，郭禮忠妻子盜領4千萬元，依據偽造文書、詐欺取財等罪予以起訴。