台北國際航太暨國防工業展(TADTE2023)終於在今年恢復舉行，太空科技產業區的規模可謂是歷年最大，門口的一支縮尺寸火箭模型，是國家太空中心( TASA)有尺以來最具雄心的目標，計畫在2030年自主發射。

展區門口的10公尺火箭模型，僅為真實大小的一半，實際的高度為25公尺。從模型可知，第1級安裝4具引擎。(圖/江飛宇攝)

TASA根據場內資料簡介，這枚「衛星運載火箭」的實際高度25公尺，直徑2.2公尺，重量37公噸，採3級分離設計，酬載量為200公斤級，目標是300公里的低地軌道。

採用混合燃料火箭引擎，熱塑式固體燃料搭配過氧化氫氧化劑，目前已完成引擎基礎設計，正在進行材料耐熱的測試。

被問到為何採用混合燃料火箭，而不是可重覆使用的甲烷燃料火箭? 工程師表示「安全」是最大的考量，他們也考量過許多新技術，包括回收式火箭、煤油火箭、甲烷燃料火箭，但是這些火箭的技術難度高，燃料易燃，也就容易失火與爆炸。雖然SpaceX目前風光無限，但是過往的幾次火箭爆炸與失敗，也幾乎使他們面臨各界封鎖與倒閉。在台灣，要是發生研究火箭的嚴重火災或爆炸事故，那各方的抗議、索賠，都可能使TASA無法立足，唯有安全穩建的方案才有機會持續發展。

自製太空火箭計畫在去年提出，已招募相當數量的國內外航太專家與研究人員，目標就是讓台灣具備自主的太空火箭發射能力。雖然酬載量低，軌道高度也屬近低軌，但是突破低軌道高度後，要進軍高軌道與高酬載就相對容易。