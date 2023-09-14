日本古蹟「舊奈良監獄」將成為監獄改建為高級飯店的首例。

日本星野集團（Hoshino Resorts）周四（14日）宣布，1908年落成的百年古蹟「舊奈良監獄」將翻新為豪華旅館，敲定2026年春天開幕。這是日本境內監獄變身為高級旅館的首例，屆時會以集團頂級品牌「虹夕諾雅」（星のや）營運，名稱就叫「虹夕諾雅奈良監獄」。

綜合日本《每日新聞》、《產經新聞》、奈良電視台報導，位於奈良縣奈良市的「舊奈良監獄」是日本「明治5大監獄」之中碩果僅存者，外觀為羅馬式紅磚建築，外觀華美厚實，5棟長條形牢房建物以獄警執勤的中央哨塔為中心呈手掌狀放射延伸，便於監管受刑人。

舊奈良監獄至今仍是日本「現代監獄」建築典範，單人牢房、多人牢房總計逾500間，單人房位於第1舍至第4舍，多人牢房集中於第5舍。其中，單人牢房是明治維新運動效法歐美獄政的象徵之一。

奈良監獄是日本明治時代興建的5座監獄之一。

奈良監獄在1946年改為奈良少年監獄，2017年2月獲日本政府指定為國家重要文化財。2017年3月因建物老舊等原因關閉之前，收容約700人。

星野集團好幾年前即已發布這項改造計畫，原定2021年完工，後來因抗震工程、經營協議事項等因素，數度延遲開業時間，今年6月動工時才表示預計2024年開幕，現又延到2026年。

奈良監獄關閉之後曾開放大眾參觀。

集團14日在大阪市召開記者會說明，「星野奈良監獄」將提供獨特的住宿體驗，原始5棟牢房有4棟改建供住宿之用，以9間單人牢房整建為1間單人客房，保留獨囚感受的同時也提供舒適的住宿條件，客房總計規畫48間；其餘1棟牢房保留原貌。除了旅館設施，星野集團還計劃設立餐廳、博物館等場所，力求讓長年難以擺脫「一日遊」的奈良觀光市場產生改變。

星野奈良監獄並非全球第一個以監獄改建為飯店的旅宿設施，英國、澳洲均有前例。

「虹夕諾雅」在日本國內外已插旗8處，包括輕井澤、京都、富士、竹富島、沖繩、東京、印尼峇厘島、台灣谷關。