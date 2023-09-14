已息影多年的國際影后張曼玉，向來行蹤低調，即使去年11月驚喜開通抖音帳號，但至今也只有上傳5則影片，近日她在法國巴黎逛街時，被網友巧遇，而她真實狀態也跟著曝光。

有網友表示在精品店巧遇張曼玉，「基本上沒人認出來，認出來她以後不好意思上前打招呼，等她鞋子區逛完了就去問她能不能合照，因為她沒有化妝，自己出來逛街的，所以就沒有合照」。

張曼玉私下真實狀態被曝光。（圖／取自小紅書）

網友也開心透露和張曼玉握手，並大讚對方人超好，跟她說話都會笑著回答，貼文一出也引起熱議，有人詢問本人狀態怎麼樣，他坦言是有些歲月痕跡，「本人比我想像的高好多，感覺有173左右了，氣質超好，她沒化妝，也會有斑和皺紋，但是很美。」不少人看到她仍保持絕佳狀態，都紛紛敲碗希望她可以復出拍戲。

其實，張曼玉近年來頻被曝光暴瘦、面容憔悴衰老的照片，被指顏值急速崩壞，但不拍戲的她，轉換跑道追逐音樂夢，創作歌曲、錄歌、組團並開個人音樂會，生活過得相當愜意，從她臉上可看出自信的光采，相當享受半退休的人生。