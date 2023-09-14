許瑋甯曾在2015年以《16個夏天》獲得金鐘獎女配角獎，2017年以「滾石愛情故事」《鬼迷心竅》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，2020年她在影集《誰是被害者》演出備受好評卻成為金鐘大遺珠，時隔6年終於再以《她和她的她》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎！許瑋甯表示：「很開心林晨曦（劇中名）這個角色受到評審青睞，最開心的是能和《她和她的她》的夥伴們一起入圍，故事題材、角色都不容易，很開心被大家看見、喜歡，恭喜所有入圍者。」

《她和她的她》在迷你劇集類獲得7項入圍肯定，包括女主角許瑋甯、男主角李程彬、女配角丁寧、導演卓立、編劇溫郁芳、最具潛力新人林奕嵐及最佳迷你劇集獎等獎項。

李程彬在《她和她的她》一人分飾兩角。（八大提供）

首戰電視影集作品即入圍迷你劇集男主角入圍肯定的李程彬表示，「能夠入圍是我莫大的榮幸，直到現在我都還記得，當初看完劇本，內心的那份感動，謝謝《她》所有幕前幕後的團隊，感謝評審團的肯定，讓這個故事能夠被更多的人看見，同時扮演兩個截然不同的角色，過程固然辛苦，但結成的果實，卻也是最甜美的。」

丁寧與許瑋甯在《她和她的她》飾演母女。（八大提供）

飾演許瑋甯母親的丁寧，收到入圍迷你劇集女配角的祝賀訊息時，還以為是愚人節玩笑，「我整個嚇到，因為在處理要比賽的腳踏車，沒有在看轉播，公司恭喜我的時候以為是愚人節，很高興、也很榮幸，謝謝製作單位、導演、劇組、謝謝同劇演員們，沒有你們，就沒有這個機會入圍，謝謝大家支持。」丁寧將與《額外旅程 》的范瑞君、《阿波羅男孩》陳妤、《人選之人》蔡亘晏、賴佩霞角逐迷你劇集女配。

林奕嵐以《她和她的她》入圍最具潛力新人獎。（八大提供）

入圍迷你劇集最具潛力新人獎的林奕嵐則表示：「很開心可以入圍，我會繼續努力。」