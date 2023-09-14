日本知名AV天后三上悠亞在上月16日、同時也是她生日的當天在社群上發文宣布正式引退，讓不少粉絲感到十分失落。不過，她即便已從AV界退役，仍不時在社群上發文與粉絲互動，12日就在社群上曬出多張穿著性感比基尼的美照，讓粉絲看的嗨翻。

三上悠亞退役後也用心經營社群，屢屢在其上更新其餘工作花絮及生活大小事，近日，她貼出多張身穿黑色比基尼泳裝的養眼美照，只見相關畫面中，她將手微微搭在腰際，凸顯自己的纖腰、豐臀外，在別張照片中，更是擺出妖嬈的姿勢，除了讓上圍曲線尤顯豐滿外，楚楚可憐的表情也讓粉絲們看了紛紛被迷了心神。

相關貼文曝光後，讓粉絲暴動，短短時間內便吸引逾13萬名粉絲前來朝聖，還有不少網友們留言表示：「三上悠亞的身材真的是最好的」、「穿泳衣的樣子真美」、「真的希望你永遠保持這樣」、「看到讓人忍不住流鼻血了。」此外，留言區也有人指出：「第三張，屁股旁的磁磚看起來扭曲了，希望不是因為後製產生的。」質疑三上悠亞的美臀是以P圖產生，不過大多數人都為她的美貌給予稱讚。

引退後的三上悠亞在戀情更是不斷，日前曾被爆出與與日偶像男團「Kis-My-Ft2」成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜於同一晚進出她家的消息，而三人互動的真實內幕也被挖出，是三上悠亞在與千賀健永交往期間，劈腿偷吃長尾謙杜，還使千賀健永得知此事後受到不小的打擊，不過截至目前，幾人都未對此事做出回應。