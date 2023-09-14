巴西進口雞蛋傳出有效日期標示不實等情事，今天更傳出還有台農蛋品外的業者標示不實，外界疾呼應公布流向，農業部表示，經過今(14)日徹查台農蛋品和代理洗選作業的業者，通路業者均已自主回收，請消費者安心，農業部全力與衛生單位合作清查錯誤標示蛋品流向，違者必定依法處理，保障消費者食品安全。

農業部表示，由於日前發生專案進口雞蛋經過洗選後，有效期限標示錯誤並上架通路，通路業者已自主將進口雞蛋全面回收，農業部會要求洗選業者標示正確才上架通路販售。

農業部強調，所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均要依照出口國來源場標示的有效期限，將庫存進口雞蛋調度給洗選業者時，皆有告知該批雞蛋的有效期限，但仍出現業者將有效期限標示錯誤情事，因此農業部將與食藥署針對市售進口雞蛋加強聯合稽查。

此外，農業部將精進洗選場的監督制度，加強輔導洗選業者正確標示，確保每一件上通路的進口雞蛋依照規定辦理，保障消費者的食品安全。