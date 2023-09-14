鴻海創辦人郭台銘今天(14日)宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，因賴佩霞持有雙重國籍身分，她也隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序。「律師黑白切 x 賴昱睿」粉專指出，賴佩霞若在登記正副總統的候選人時，還沒有辦理放棄外國國籍的手續，或是手續仍未完成，則不得申請登記為總統、副總統候選人。
「律師黑白切 x 賴昱睿」在臉書粉專表示，郭董竟然找在《人選之人--造浪者》中飾演總統「林月真」的女星賴佩霞擔任副手。接著，他又滑到一則新聞，「賴佩霞有『美國爸爸』身世曝光！17歲擁雙重國籍 網質疑：還能選？」
該粉專表示，有雙重國籍可以成為我國正副總統參選人嗎？答案是不行。
該粉專點出，總統副總統選舉罷免法第27條第1項，下列人員不得申請登記為總統、副總統候選人：
一、現役軍人。
二、辦理選舉事務人員。
三、具有外國國籍者。
該粉專接著指出，總統副總統選舉罷免法施行細則第14條第2項。也規定第二十七條第一項第三款所定具有外國國籍者，指於申請登記時仍未喪失外國國籍者。
律師的說法是，如果賴佩霞具有雙重國籍，在登記為正副總統的候選人時，還沒有辦理放棄外國國籍的手續，或是手續仍未完成，則不得申請登記為總統、副總統候選人。
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