2024總統大選，外界關注在野整合能否讓選情翻盤，《中時新聞網》最新民調顯示，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨賴清德與蕭美琴「賴蕭配」的29.6％，差距8.8個百分點。前立委郭正亮表示，若柯文哲堅持參選到底，不分區立委拿10席恐也難有發揮，但若是侯柯配勝選，柯要求法務部長、財政部長、主計長等要職由民眾黨擔任，證明在政策路線仍有其堅持，2028、2032年也有機會拚總統大位。

據《中時新聞網》民調顯示，「侯柯配」得到38.4％支持，「賴蕭配」為29.6％，相差8.8個百分點；若為「柯侯配」，則獲38.9％，「賴蕭配」則為28.9％，相差10個百分點。交叉分析則顯示，侯柯配可使86.4％的泛藍選民歸隊，即使柯當副手，也有近8成民眾黨選民願支持；但柯侯配，侯友宜任副手，國民黨僅有7成5選民支持。

郭正亮今(14日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，藍白之間區域立委的整合已經談得差不多，但對大局影響不大。民眾黨內仍有柯文哲參選到底的「主戰派」，總幹事黃珊珊就是其一，主要目標是拚不分區立委的席次。主戰派也擔心柯文哲若任副手，登記之後民眾黨的造勢會非常困難，各地縣市長、立委候選人、大樁腳幾乎都是國民黨，最終導致不分區席次都減少，甚至可能不超過8席。

郭正亮直言，柯文哲知道就算不分區有10席，若無執政權也難有發揮，若柯文哲要與國民黨合作，就要展現出路線、政策上的堅持，要有想實現的長期政治主張，推派一些政務官讓外界認為「民眾黨堅持住了」。郭舉例說，民眾黨有些人擔心被國民黨染上不好的印象，那可以要求當選要由民眾黨推派法務部長，讓人相信政府不會亂來；柯文哲重視財政平衡，認為政府不能亂花錢，那就可以要求民眾黨擔任主計長、財政部長。

郭正亮強調，民眾黨要好好思考政策路線的標舉，沒有執政就什麼都沒有，就算有10席不分區也難以在民進黨強勢執政下有所表演，即使與國民黨合作拿下立法院龍頭，恐怕也是國民黨主導。

郭正亮補充說，若民眾黨能透過推派政務官，標舉出政策路線，柯文哲在2028、2032年還有機會爭取總統，但也需要注意，侯友宜僅能答應自己只做一屆，沒辦法保證國民黨其他人跳出來參選。