海基會今日發布數據，自2018年來，已受理有關兩岸婚姻關懷協處案件共計6862件。海基會副秘書長蔡孟君表示，海基會持續站在服務兩岸民眾的第一線，關懷兩岸婚姻家庭，盡力提供各項協助，努力擴大服務的廣度與深度，期望能服務到更多的陸配家庭。

海基會表示，相關案件的協處類型有：文書驗證（占協處案件逾5成）、婚姻問題（例如家暴、離婚等，占協處案件近3成）、探親、停居留（例如大通證遺失、逾期，申請在台居留等事宜）、子女權益（例如離婚後子女監護問題）、醫療（例如在大陸就醫如何申請健保核退）等問題。

此外，海基會經常接獲中央、地方機關或其他單位（包括：各級民代、新住民團體等）轉介協處的個案。

有關海基會歷來協處兩岸婚姻家庭陳情個案，尚有較緊急亟待協處案例，可區分為「急難救助」與「重大災故」案件。急難救助方面，蔡孟君舉例，海基會曾在春節期間協處陸配遭家暴案件。

至於重大災故案件，蔡孟君指出，海基會曾協處「太魯閣號火車出軌事故」案件，對罹難新二代的家屬（陸配）致電表達關切，並後續協助家屬與相關機關協調等。高雄「城中城火災事故」案件同樣有陸配傷亡狀況，海基會也專責協處陸籍親屬及時來台辦理後事。

蔡孟君表示，仍有許多陸配不清楚政府與海基會能夠為他們提供哪些協助，未來海基會將繼續強化各種型態服務與聯繫，也期望透過增進各方對海基會業務的理解、讓服務面向更廣、能夠幫助更多的陸配家庭。