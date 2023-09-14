台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財一度發影片道歉，13日竟改口喊冤，大爆料稱「農業部要我擔下來」，引發輿論炸鍋。有記者今(14日)在農業部媒體群組表示「撥打官員電話均無人接聽」，農業部僅以新聞稿回應，且部長、次長、主秘明(15)日皆無公開行程。

農業部次長陳駿季13日晚間在媒體群組影片中表示，這次進口雞蛋發生標示錯誤問題，農業部有責任釐清發生錯誤的原因跟過程。同仁12日有跟該業者了解相關的處理方式，並建議他應該儘速對外說明，以避免下一次可能的情況再次發生，以確保消費者的權益。

陳駿季提到，對於這次雞蛋有效期限被標示錯誤的事情，「被扭曲的事我們要澄清，有疏失的地方我們也一定要處置，也不會讓廠商說謊，更不會讓廠商背黑鍋，一切依法處理。」他強調，這次被標示錯誤的雞蛋，都沒有食安的疑慮，都還在有效期限，「請我們所有的消費者能夠安心，確保消費者食品安全是我們最重要的責任，未來我們也會盡力來加強輔導業者，要標示正確。」

農業部今(14)日傍晚5點半前在媒體群組宣布「9/15(五)本部部長、次長、主秘無公開行程」。有記者問「您好，想請教雞蛋相關議題，但今天早上至今撥打相關官員市話、手機均無人接聽，相關議題可詢問誰呢？」其他記者也說「想知道+1」、「+1」、「請問有長官能回應嗎？謝謝！」

農業部晚間8點半前發布一則官網新聞稿，內文提到：針對近日台農蛋品對於專案進口雞蛋的有效期限標示錯誤，農業部對此表示，經過今(14)日徹查台農蛋品和代理洗選作業的業者，通路業者均已自主回收，請消費者安心。農業部全力與衛生單位合作清查錯誤標示蛋品之流向，違者必定依法處理，保障消費者食品安全。通路業者已自主將進口雞蛋全面回收，農業部會要求洗選業者標示正確才上架通路販售。

農業部再次強調，所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均要依照出口國來源場標示的有效期限，農業部將庫存進口雞蛋調度給洗選業者時，皆有告知該批雞蛋的有效期限，但仍出現業者將有效期限標示錯誤之情事，因此農業部將與食藥署針對市售進口雞蛋加強聯合稽查。此外，農業部將精進洗選場的監督制度，加強輔導洗選業者正確標示，確保每一件上通路的進口雞蛋依照規定辦理，保障消費者的食品安全。