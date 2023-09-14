大陸歌后那英在音樂領域上成就非凡，更是許多音樂節目爭相邀請的評審導師，但近期受《中國好聲音》造假風波牽連，過去有爭議的事件也都被翻出一一討論。而大陸實力派女星田震曾與她實力在伯仲間，在一次當眾揭露得獎名單黑幕並摔麥，還淡出演藝圈；田震事後被問到那英，也是冷回「她不配」。

不久前李玟生前遭受《中國好聲音》欺負的音檔曝光後，除了節目方遭全網出征，連帶多名「老師」也被推上風口浪尖，那英和親姊那辛就是代表；但有網友挖出那英與節目組黑幕有關聯已經不是第一次，曾在一場頒獎典禮上她明明是第二名卻拿了第一，被原本第一名的女歌手田震當眾揭露，掀起轟動。

當年田震與那英在大陸歌壇是兩大天后，更有「南那英北田震」的說法，但競爭激烈的兩人，在2001年一場頒獎典禮上撕破臉；田震得知自己得票數最高，主辦單位卻把獎頒給票數第二名的那英，她直接在上台揭露真相，還氣得摔麥克風颯氣離場，令全場觀眾驚呆。

而田震爆料黑幕後因罹患嚴重血液病一度暫退歌壇，之後病癒復出已與人氣如日中天的那英差距甚大；但田震在一次訪問中被問及如何評價那英，她立刻變臉，冰冷冷地回應，「她不配我評價」，足見二人關係鬧得有多僵。