林宥嘉近來推出新歌〈垃圾寶貝〉MV，並宣布將在12月15、16、17日於台北小巨蛋舉辦「idol 2023 世界巡迴演唱會」。時隔5年，第5度攻蛋的他，表示，「近鄉情怯的心情真的會有，但也格外期待透過這次台北小巨蛋的演出機會，能額外誕生出過去在這場演唱會中沒有的小巧思、橋段和歌曲。」

他日前拍攝新歌MV，首次以非人類裝扮身穿熊裝拍攝，猶如在感情中被遺棄的垃圾產物，接受來自四面八方的垃圾；他這身近來討論度極高的「林寶Bear」熊裝，林宥嘉在拍MV時，即便攝影棚中冷氣強力放送，還是拍到滿身大汗，笑說：「這應該是我這輩子穿過最熱的衣服。」

許多粉絲好奇為什麼會選穿熊裝？原來「Bear」在英文中除了熊以外，還有「忍受」與「包容」之意，恰好與〈垃圾寶貝〉中，「愛是包容對方的缺點、兩人交換著垃圾」的歌曲訊息完美吻合，他表示：「為了好好傳達這個訊息，最近會常常看我穿成這樣。」林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北小巨蛋門票在24日KKTIX售票系統、全家FamiPort全面啟售。