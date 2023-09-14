張震以義式鬆弛感的穿搭現身於台北101旗艦店。（吳松翰攝）

蔡依林以緊身洋裝現身Gucci 台北101旗艦店開幕活動。（吳松翰攝）

Gucci台北101旗艦店於今（14）日舉行開幕活動，邀請眾多藝人站台，其中韓星安孝燮以深V背心現身，同場影帝張震、坤達內搭的超深V背心也十分吸睛。不到一個月又再度抵台他表示「上次來有吃牛肉麵，那個味道我一直記得，希望這次來還能吃到。」過去經常穿著GUCCI服裝出席各大場合的影帝張震、歌后蔡依林，自然也不可能會缺席這次的活動，兩人分別以雙G圖騰緊身洋裝、駝色風衣型夾克現身於媒體面前，除上述明星外現場還邀請「Ella」陳嘉樺、楊謹華 、坤達、胡宇威 、初孟軒、宋柏緯、何思靜、彭千祐、雷嘉汭、劉敬等人，讓當天的101星光熠熠。

Ella近期瘦身有成，自虧「我現在是半顆雞蛋都沒有的容量。」（吳松翰攝）

坤達大秀胸肌，害羞說要把背心拉高一點。（吳松翰攝）

其中近期瘦身有成的Ella陳嘉樺，此次穿上品牌2023秋冬系列的瓶口格紋馬甲上衣、長褲，與同樣走「深V」路線的坤達一同亮相，讓Ella笑說「我現在是半顆雞蛋都沒有的容量。」讓坤達也接話要把自己內裡的背心往上拉一點，「不行不行，這是特色，你穿這樣就是要秀一下啊，沒有肌肉可是沒辦法駕馭的。」並在背板拍照環節猛Q他走秀，歡樂的氛圍讓他們笑說「我們今天是氣氛組。」

Gucci台北101旗艦店將於15日正式對外開幕。（Gucci提供/林欣儀台北傳真）

GUCCI台北101旗艦店重新開幕，搬上四、五樓之後店裝大升級，總面積達到310坪，店內除有世界獨家的LED藝術牆、針對高端系列的沙龍空間、為VIP各種需求打造的貴賓室外，最讓蔡依林印象深刻的是連接兩樓層的電梯，該電梯以歐洲建築常見的復古鐵製電梯為靈感打造，「（新店裝）很寬廣，一進來就有種心曠神怡的感覺，很推薦大家可以來體驗一下這種感覺。」

讓張震特別印象深刻則是男裝區，空間變大之後男裝區相較於過去變得更加完整，「我覺得品牌地裡面有很多細節，像男裝區地板就是以一個歐洲貴族家的圖騰打造，像這樣透過小巧思分別區域，（逛起來）會很有歸屬感。」店內的馬賽克花磚、木質地板更能體現展現精緻、義式核心精神，馬賽克花磚的部分主要是以義大利製的彩色大理石拼組而成幾何圖騰地板打造，以此營造出義式生活美學呼應品牌DNA。

店內還有一堵高達十米的LED藝術牆面，現藝術牆面以「當佛羅倫斯遇見台北」的主題製作白日、黑夜兩種風格的藝術動畫，未來將會根據季節更換主題動畫;除此之外，GUCCI為慶祝台北101旗艦店的開幕，獨家設計印有數字101、台北101大樓的城市地標圖騰，凡於店內購物即可享受即時烙印的客製化服務，擁有屬於台北地標印記的獨特體驗。

除上述全球獨家的藝術牆之外，過去僅以快閃形式登台的珍稀單品、訂製服務首度常態進駐台灣，也就是說台北成為繼紐約、巴黎、米蘭等城市之後，少數擁有常態式的頂級訂製服務的城市，可見品牌對於台灣市場的用心;為讓頂級客層享受更加奢華、舒適的體驗，品牌以「沙龍」的形式於打造精緻生活珠寶、珍稀皮革包款的展區，同時在五樓設置VIP專屬內有廚房的休息室，並同時提供空間方面的客製服務，例如在生日、結婚紀念日等特殊節日時，將VIP休息室打造成可容納6-8人的私人晚宴空間，為VIP的各種需求打造夢幻空間。