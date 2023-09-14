公視《村裡來了個暴走女外科》共計入圍7個獎項，蔡淑臻飾演外科醫師小劉，為戲下了不少功夫在練習外科縫合，這次入圍戲劇節目類女主角獎，她坦言作品入圍「最佳戲劇節目獎」的開心感，更甚自己入圍女主角獎項，她激動表示：「我當然也很在意我個人的獎，但這個團體獎，意義太重大了！這是我第一次參與幕後、編劇，生出來長出來的東西，所以啊…，激動啊！」

名模出身的女神蔡淑臻，近年成為演技備受肯定的實力太演員，2020年以《噬罪者》拿下金鐘獎女配角獎，今年再度以叫好叫座的《村裡來了個暴走女外科》入圍金鐘獎女主角獎，正在拍攝中視戲劇《開創者》的蔡淑臻在拍攝空檔獲知《村裡來了個暴走女外科》本屆金鐘獎7 項入圍，她情緒非常激動，表示入圍是莫大的榮幸與肯定。

說到入圍的心情，蔡淑臻說：「很激動，但又沒有很多時間可以激動（因為馬上又要接著拍戲），知道入圍很多獎項，特別是『最佳戲劇節目獎』，我實在是…我不知道要用什麼言語來形容，最重要的是這個獎，對每一個參與的人，都是很重大的意義，好像我們這5年的一切都值得了，真的很替所有人開心，很謝謝評審的肯定！」她一度開心、激動得一度說不出話來。

另外舞台劇演員兼網紅出身的蘇瀅，首次參與台劇演出便憑藉本片入圍本屆「戲劇節目最具潛力新人獎」肯定；其他入圍獎項包含戲劇節目類導演、編劇、視覺特效、造型設計以及戲劇節目獎。