歐盟執委會（EU Commission）內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本週三（13）的年度歐盟大會演說期間，被拍到在「打毛線」做針織，一舉成為新聞焦點。

🇪🇺 European Commissioner Ylva Johansson was filmed knitting during yesterday's speech by EC President Ursula von der Leyen on the state of affairs in the EU.



"Ursula Von der Leyen was so boring in her 'State of the Union' speech this morning that even one of her commissioners… pic.twitter.com/vsyfv7hIqS — Sprinter (@Sprinter99800) September 14, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）14日報導，馮德萊恩在新的立法年度開始時，於法國斯特拉斯堡的歐洲議會（European Parliament）全體會議上發表了發表了這一次的演講，歐盟執委會也在其間說明了明年的行動和優先事項。

雖然約翰松對打毛線做針織的熱愛眾所周知，但在這樣一個重要的演說期間採取這樣的行動引發了外界對於歐盟執委參與程度的猜測。

英國「脫歐教父」、前英國獨立黨（UKIP）黨魁法拉吉（Nigel Farage）在社群網路平台X（之前為推特）上對這件事情發表了他的評論。

他說：「連馮德萊恩自己的歐盟委員都對她的發言厭煩死了！」

Even Ursula von der Leyen’s own EU Commissioners are bored to death with what she has to say! pic.twitter.com/8Vr9wbE5z1 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 13, 2023

在本次的演說中，馮德萊恩討論了多個主題，包括烏克蘭、氣候變化、中國大陸、非法移民和歐盟擴大的議題。其中也包含了針對中國大陸便宜的電動車進口，歐盟執委會就是否對中國大陸實施10%懲罰性關稅所展開的「反政府補貼調查」。