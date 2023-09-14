芒果王子楊哲推出新專輯《時也運也命也》，專輯與個唱同步推出，人生谷底驚喜翻身，近日投下千萬元購地蓋工廠，命運負債變資產，楊哲笑嘆好酒沉甕底，終於時來運轉。

楊哲開心分享，人生終於由負債翻轉變擁有資產，購地建廠的計畫在心中多年，然而歷經颱風與新冠疫情，芒果事業屢屢受挫，一路走來跌跌撞撞，由八年前最低潮的負債1700多萬，至今已快還清，接著結婚又買房，最近更在家鄉屏東枋寮耗資近兩千萬購入三分地（約900坪），將蓋芒果的食品觀光加工廠。

他直說，主業是歌手，副業則是農夫，入行近三十年來，感謝大家的鼓勵支持，因而決定將農夫事業更上一層樓，開心今年芒果突破過往銷售量百分之三十，感謝粉絲封號芒果歌王，「為我的農產事業帶來許多亮點，走過人生起落落，明年將滿50歲，體會到許多事情強求不來，只要盡力去做，平常心看待得失，達陣將在不遠處。」

他新歌邀來美魔女談詩玲對唱，過去一直都被粉絲誤認為夫妻檔，談詩玲打趣說怎可能，「楊哲大迷糊的個性，會讓我抓狂」，而楊哲則笑說，「我真的很迷糊，經常忘東忘西的，但我很勇於認錯，我們經常對唱演出時，我一定會忘詞，感謝老搭檔談詩玲義氣當我的提詞機，幫我度過不少卡關時刻。」