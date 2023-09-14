第58屆金鐘獎14日揭曉入圍名單，今年台劇大爆發、競爭激烈，政治幕僚職人劇《人選之人–造浪者》共入圍14項，成為迷你劇集大贏家；該劇女主角王淨將與《她和她的她》許瑋甯、《你的婚姻不是你的婚姻》2單元《梅莉》、《聖筊》夏于喬、孫可芳及《看海》的陸弈靜搶角逐迷你劇視后。

迷你劇男主角方面，則由《你的婚姻不是你的婚姻–聖筊》劉冠廷、《你的婚姻不是你的婚姻–尾號1314》藍葦華、《額外旅程》莊凱勛、茁劇場《誰說媽媽像月亮》的勾峰、《她和她的她》李程彬搶迷你劇視帝。

劉冠廷與愛情長跑多年的孫可芳首度同框在《聖筊》中飾演夫妻檔，兩人日前才剛傳出喜訊求婚成功，這次又同時入圍男主角與女主角獎項，劉冠廷表示：「很開心可以跟可芳一起入圍！」孫可芳則笑說：「一定要大聲的謝謝《聖筊》整個劇組！跟冠廷一起入圍也非常開心，不知道神鵰俠侶能不能吊鋼絲飛越紅毯？」