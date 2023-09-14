宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，總工程經費18.7億元，歷經8次流標、縣府成立廉政平台等，第9次招標終於在11日完成評選、13日決標，期程為11個月，最快年底動工，預估2027年上旬完工。

五結鄉冬山河下游的清水大閘門建造於1968年，已使用超過半個世紀，過去常洪水氾濫與海水倒灌，加上受地震影響，主體結構受損；遂縣府向中央爭取13.7億元改建，2021年12月首次招標至今流標多次，始終沒有廠商願意投標。縣府指出，招標期間經歷烏俄戰爭原物料上漲，且水域施工有一定的風險，導致廠商認為無利可圖甚至有可能賠錢。

遂縣府水利資源處與政風處合作，於今年2月13日成立「五結防潮閘門改善工程機關採購廉政平台」，亦為宜蘭第一次針對工程設立的廉政平台，邀請相關單位、廠商及檢廉一起出席會議就標案進行討論，確保招標過程公開透明。

縣府表示，第9次招標案在8月11日公告，由合億營造股份有限公司投標，歷經評選後，確定得標，主契約工程經費為12.7億元加上後續擴充的工程經費6億元，總工程經費為18.7億元，由中央全額補助。未來新的大閘門除肩負防洪禦潮功能，保障民眾生命財產安全外，也兼顧生態與觀光需求。