今（14）日台灣各地天氣穩定，午後也只有南部山區出現局部短暫雷陣雨，明天（15日）水氣開始增加，東半部地區及恆春半島都會出現短暫陣雨，西半部地區及各山區都可能出現午後雷陣雨，且水氣會越來越多，假日若有外出打算記得隨身攜帶雨具，一直到下周二（19日）吹起東風後，水氣才會減少。

中央氣象局資料顯示，明天（15日）各地天氣大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，且午後雷陣雨範圍增加，雖然西半部地區及各山區都有降雨的機會，不過主要仍以山區為主，而桃園以北平地降雨機率也偏高，下午出門建議攜帶雨具備用；溫度方面，低溫下探24度，且空曠地區或近山區河谷感受會更涼，白天高溫則會達到33度。

周末水氣增加，午後雷雨範圍較廣，民眾外出記得隨身攜帶雨具備用。（中央氣象局）

周六（16日）降雨主要還是在東半部地區及恆春半島，不過午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，範圍明顯較廣；周日、下周一（17、18日）低壓帶將靠近台灣西南方海面，水氣、雲量明顯增加，包括東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周二（19日）開始，台灣周邊將逐漸吹起東風，除迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區水氣會減少；下個周末（22至24日），各地則呈現多雲的狀態，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨。