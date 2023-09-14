蔡依林與張震連袂出席GUCCI旗艦店開幕記者會。（吳松翰攝）

天后蔡依林（Jolin）今（14日）現身台北101出席GUCCI旗艦店開幕記者會，今以低胸、高衩連身洋裝搭配紫色絲襪亮麗現身，「這風格對我而言有點浪漫，有點睡衣風格」，被問到私底下的睡衣款式，她笑說：「平常就是中性一點的上衣搭配短褲，也有絲質睡衣的居家服，我就算在家也很常換衣服。」

明天就是她的43歲生日了，被問到生日願望，蔡依林表示身體健康擺在第一位，再來是希望笑口常開、心想事成，因為本周末要繼續忙巡演，所以生日當天會在飛機上度過，但她表示已提前先跟家人朋友一起吃飯聊天。目前演出剩下2個城市，接下來吃播節目《怪好吃》也只剩下2集，之後就會先休息，她說之後會出國旅遊散散心，但目前尚未決定要去哪。

這次和韓星安孝燮同台，蔡依林說，有看他演出的《社內相親》，「剛剛他就像一陣風（飄過去），但他本人皮膚好白」。另外，同場還有楊謹華、坤達、Ella、胡宇威、劉敬、彭千祐、雷嘉汭、何思靜、初孟軒、宋柏緯等人。坤達今以《綜藝玩很大》入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，開心表示「不敢相信自己的名字出現在上面，很榮幸能跟憲哥和KID一起入圍」，老婆柯佳嬿有在第一時間傳訊息恭喜他。